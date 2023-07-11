В ООН заявили, что по «зерновой сделке» новых данных нет

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что контакты по «зерновой сделке» продолжаются, но новых данных нет, сообщает ТАСС.

«У меня нет ничего касательно черноморской зерновой инициативы и Меморандума о понимании с Россией, кроме того, что дискуссии продолжаются, телефоны разрываются, <…> люди поднимают трубки», — заявил Дюжаррик.

Он добавил, отвечая на вопрос о последствиях выхода России из сделки, что Совместный координационный центр в Стамбуле имеет «варианты действий на различные случаи». Что именно он имеет в виду, Дюжаррик не объяснил.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не принесли никакого результата.

До этого сообщалось, что оснований для продления Россией зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, нет.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.