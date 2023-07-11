Стало известно, на что хватает россиянам суточных в командировках

Абсолютному большинству россиян — 81% — суточных выплат от работодателя в командировках хватает только на еду. Это следует из опроса, проведенного сервисами для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса» и для поиска сотрудников Superjob. Данные исследования есть у «Газеты.Ru».

На вопрос, остаются ли у них лишние деньги после командировок, треть респондентов ответили «да» и «иногда случается». Опрошенные также сообщали, что суточных им «не хватает ни на что». Так ответили 6% респондентов.

Недовольны размером суточных 62% респондентов. В 2020 году таковых было 70%. Оптимальный размер суточных для поездки по России, по мнению опрошенных, находится в диапазоне от 1500 до 2000 рублей. Это больше фактических выплат в два-три раза. По данным исследования, работникам выплачивают 500-1000 рублей в сутки для внутренних командировок. Для заграничных же поездок работодатель чаще всего выплачивает 2000-3000 рублей в сутки, а сотрудники ожидают сумму выше 3000 рублей.

Согласно статистике SuperJob, доля вакансий с командировками в 2023 году составила 1,6% по рынку в целом. Больше всего предложений, предполагающих рабочие поездки, в следующих секторах: промышленность и производство (3,5%), строительство и проектирование (3%), информационные технологии (1,9%).

Опрос был проведен в июне. В рамках исследования были опрошены 36 тыс. компаний-клиентов «Авиасейлс для бизнеса» и проанализированы 512 тыс. вакансий, размещенные на SuperJob. Опрос подразумевал множественность вариантов ответов.

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