«Аэрофлот» рассказал о переработке старой униформы

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» направляет на переработку всю старую форму бортпроводников, тонны газет и тысячи пледов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика со ссылкой на годовой отчет компании.

«Сто процентов униформы бортпроводников «Аэрофлота» направляется на переработку», — говорится в отчете авиакомпании за 2022 год.

Также компания «Аэрофлот» опубликовала информацию о переработке предметов комфорта, использованных на рейсах авиакомпании в 2022 году. Это 67 тонн стекла, 256 тонн газет и журналов, 59 тысяч пледов, подушек, одеял, подголовников и матрасов.

Авиаперевозчик в своем отчете также отметил, что компания снижает углеродный след, эксплуатируя молодой парк и реализуя программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2030 года.

«Аэрофлот» - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2022 году «Аэрофлот» перевез 20,5 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы - 40,7 млн человек.