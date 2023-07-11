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«Аэрофлот» рассказал о переработке старой униформы

«Аэрофлот» направляет на переработку форму бортпроводников, газеты и пледы

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» направляет на переработку всю старую форму бортпроводников, тонны газет и тысячи пледов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика со ссылкой на годовой отчет компании.

«Сто процентов униформы бортпроводников «Аэрофлота» направляется на переработку», — говорится в отчете авиакомпании за 2022 год.

Также компания «Аэрофлот» опубликовала информацию о переработке предметов комфорта, использованных на рейсах авиакомпании в 2022 году. Это 67 тонн стекла, 256 тонн газет и журналов, 59 тысяч пледов, подушек, одеял, подголовников и матрасов.

Авиаперевозчик в своем отчете также отметил, что компания снижает углеродный след, эксплуатируя молодой парк и реализуя программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2030 года.

«Аэрофлот» - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2022 году «Аэрофлот» перевез 20,5 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы - 40,7 млн человек.

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