В Венгрии выступили за продление зерновой сделки

Минсельхоз Венгрии выступил за продление зерновой сделки из-за риска убытков и парализации рынка зерна в Центральной Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Он добавил, что Венгрия будет поддерживать «коридор солидарности ЕС», благодаря которому украинское зерно поступает на рынки по суше.

«Однако этот коридор не оправдал наших ожиданий и оказался не в состоянии заменить черноморский маршрут», — заявил Надь на встрече со своим турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы.

Надь отметил, что он действует по поручению также своих коллег из Румынии, Болгарии, Польши и Словакии, действуя в интересах европейских стран. В противном случае, считает Надь, европейский рынок зерна может быть парализован поставками дешевого украинского зерна.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не принесли никакого результата.

Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.