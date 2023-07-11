Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире

Инфляция в России остается умеренной и в годовом выражении не превышает 3,5%. Этот показатель один из самых низких, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства России.

Глава правительства обратил внимание, что инфляция остается умеренной. По его словам, с января текущего года по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже аналогичных показателей 2022 года. Годовая инфляция не превышает 3,5%.

«Это один из самых низких уровней в мире», — подчеркнул Мишустин.

Он счел ситуацию на рынке труда стабильной, так как с февраля безработица остается на рекордно низкой отметке 3,2%. Председатель правительства отметил, что, внешние вызовы не помешают выполнить все социальные обязательства перед гражданами.

«Важно не только сохранить положительные тренды, но и, что еще более важно, за счет внутренних ресурсов создать условия для устойчивого роста», — резюмировал Мишустин.

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