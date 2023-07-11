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Руководитель пресс-службы Сбера рассказала, как бизнесу справляться с внешними вызовами

Полина Тризонова: основное знание о брендах для аудитории по-прежнему несут СМИ

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пресс-служба Сбера

Бизнесу важно предвосхищать события на 1–2 шага вперед, чтобы не находиться в роли догоняющего. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказала глава пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. Она рассказала изданию, как в условиях внешнего кризиса бизнесу эффективно организовать работу пресс-службы и успешно преодолевать сложности.

«Алгоритм действий в условиях внешних кризисов достаточно прост: быть на связи со всеми руководителями, ежеминутно мониторить реальную и информационную обстановку, продумывать сценарии ее развития и параллельно готовить коммуникации. Здесь важно предвосхищать события на 1–2 шага вперед, чтобы не находиться в роли догоняющего», — заявила Тризонова.

Несмотря на то что соцсети и блоги уже превратились в устоявшийся канал коммуникаций, все же основной охват и знание о брендах для аудитории по-прежнему несут СМИ, подчеркнула она.

«В первую очередь речь идет о крупнейших компаниях из сектора реальной экономики — промышленности, ритейла, финансов, телекома и т. д. Если посмотреть самые обсуждаемые темы в инфополе — они в 90% случаев инициированы журналистами», — добавила глава пресс-службы Сбера.

По ее словам, именно поэтому и крупным, и небольшим промышленным компаниям в первую очередь необходимо сохранять фокус на работе со СМИ.

«Инструментарий может быть разный: от ситуативного пиара до глубокой проработки сложных тем — организации неформальных встреч с журналистами при выводе на рынок новых продуктов, пресс-конференций или больших программных интервью», — уточнила Тризонова.

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