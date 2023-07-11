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Цены на бензин в России установили новый рекорд

Цена тонны бензина АИ-92 на бирже установила новый рекорд — 59,551 тысячи рублей

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Global Look Press

Биржевая цена бензина марки АИ-92 в европейской части России четвертый торговый день подряд обновляет исторический максимум, во вторник его стоимость впервые составила 59,551 тыс. руб. за тонну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 увеличилась за день на 0,4% и достигла нового максимума. Прошлый рекорд был достигнут 10 июля — тогда стоимость Аи-92 составила 59,198 тыс. руб. за тонну.

Бензин Аи-95 поднялся 0,2%, до 66,096 тыс. руб. за тонну, не обновив максимум июня в 67,38 тыс. руб. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,4% и составила 52,088 тыс. руб. за тонну. Цена авиакеросина по итогам торгов выросла на 2,5%, до 65,044 тыс. руб. за тонну.

Накануне Федеральная антимонопольная служба в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева сообщила, что по российскому законодательству не предусмотрено госрегулирование цен на нефтепродукты, и стоимость топлива определяется рынком.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в России могут вырасти еще сильнее из-за одного решения правительства.

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