Малый и средний бизнес в России стал больше зарабатывать

В первом полугодии 2023 года обороты российских компаний малого и среднего бизнеса выросли на 19% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Об этом говорится в исследовании облачного сервиса «МойСклад» на основе анализа деятельности 40 тыс. его действующих клиентов по всей России (есть у «Газеты.Ru»).

Наибольший рост, как оценил сервис, показали маркетплейсы: они увеличили выручку на 31%. Пики продаж пришлись на январь, апрель и май — 40%, 41% и 39% соответственно. А вот розничные продажи увеличились на 17%, показав наибольший рост в апреле, мае и июне (плюс 22% и по 21%).

Спрос на покупки в интернет-магазинах остается в пределах инфляции — 8%, но в мае был рекордный всплеск продаж, обороты выросли на 24%. Оптовые продажи показали рост на 17%, пик пришелся также на май — 24%.

«Внешние факторы, если это не закрытие бизнеса, как в ковидном 2020 году, гораздо меньше влияют на малый бизнес по сравнению с крупным, предприниматели научились приспосабливаться... Вопросы с логистикой, поставщиками и оплатами малый бизнес смог решить», — отметил CEO сервиса Аскар Рахимбердиев.

По его словам, в России уже с ноября наблюдался постоянный рост покупательской активности, и сейчас она сосредоточена внутри страны из-за увеличения цен на зарубежные поездки.

В исследовании приведен еще ряд факторов, который позволил малым и средним компаниям нарастить выручку. Это параллельный импорт, уход крупных западных компаний с российского рынка и освобождение их ниш. Другие факторы — снижение стоимости и гибкие условия аренды в торговых центрах, рост трафика на маркетплейсах и уменьшение количества проверок со стороны государства.

В пятерку регионов с наибольшим ростом оборотов малых компаний за год вошли Ростовская область (плюс 27%), Калининградская область (21%), республика Крым (19%), Новосибирская область и Пермский край. В последних двух регионах увеличение составило по 16%. Падение оборотов было зафиксировано в четырех регионах — Алтайском, Ставропольском и Приморском краях, а также республике Башкортостан (минус 27%, 11% и по 2% соответственно). Москва и Московская область показали прирост 12% и 8%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 11% и 10%.

В рамках исследования эксперты анализировали обороты компаний в динамике, сравнивая первые шесть месяцев 2023 года с аналогичным периодом 2022 года по одним и тем же организациям. Оценивалась средняя выручка на одну компанию в разрезе регионов и каналов продаж.

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