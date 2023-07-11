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Одежда из Ирана и стран СНГ устраивает 60% россиян

MoneyMan: 60% россиян довольны новой одеждой из Ирана и стран СНГ

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Vahid Salemi/AP

Более половины россиян — 60% — устраивают одежда и аксессуары новых брендов из Ирана, стран СНГ, Турции, Китая, Кореи и России, которые пришли на замену покинувшим или сократившим свое присутствие в стране компаниям. Это следует из результатов опроса сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, которые есть у «Газеты.Ru». В рамках исследования респонденты должны были ответить на вопрос, считают ли они для себя продукцию новых брендов в целом качественной альтернативой исчезнувших с российского рынка.

Недовольными одеждой и аксессуарами новых брендов оказались 34% респондентов. Оставшиеся затруднились ответить. Еще более половины участников опроса — 71% — устраивает бытовая техника и электроника новых брендов, 22% высказались против таковой, остальные не дали ответа.

«По итогам опроса потребители прежде всего оценили бытовую технику и электронику. Во многом это связано с расширенным выбором китайских брендов и их продукции по приемлемому соотношению цены и качества. В сегменте одежды тенденция связана с приходом fashion-брендов из Юго-Западной Азии, в частности, Турции и Ирана», — объяснил директор по маркетингу сервиса Алексей Грезнев.

В категории «Мебель» явный перевес оказался на стороне тех, кто недоволен продукцией новых брендов — 52% против 37% довольных. Еще 11% затруднились ответить.

В категории «Косметика и парфюмерия» мнения разделились практически поровну: 39% довольных и 40% недовольных новой продукцией. Остальные не ответили на вопрос.

Автомобилями новых брендов оказалось недовольно 15% опрошенных против 12% тех, кого устроили новые машины.

«Здесь стоит отметить большое количество затруднившихся с ответом — 73%. Это объясняется высокой стоимостью товаров в данной категории, поэтому большинство респондентов не имели возможность оценить их в использовании», — сказал Грезнев.

Опрос проводился с 1 по 10 июля 2023 года. В нем приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет по всей России.

Ранее Казахстан пригласил к себе покинувшие Россию компании.

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