Центробанк объяснил падение курса рубля в июне

Курс рубля снизился по отношению к доллару на 10,4% в июне против 1% в мае. Это связано с ростом расходов на импорт и падением экспортных доходов, сообщил Центробанк в своем «Обзоре рисков финансовых рынков».

По оценке регулятора, объем продаж валютной выручки экспортерами в июне сократился на 22,9%, до $7 млрд. Кроме того, у импортеров вырос спрос на валюту на фоне увеличения расходов в июне. ЦБ отметил, что концентрация крупных участников рынка повысилась, и это оказало влияние на курс рубля.

В то же время внутриполитические события 23–25 июня оказали незначительное влияние на динамику нацвалюты, следует из обзора.

Регулятор уточнил, что население приобрело валюты на 4,1 млрд руб. за последнюю неделю месяца, на 3 млрд — в целом за июнь. В то же время на фоне действий ЧВК «Вагнер» россияне купили валюты на 6,2 млрд руб. в выходные дни. Быстрое урегулирование ситуации позволило стабилизировать курс рубля, указал ЦБ. Компании в июне на фоне ослабления нацвалюты переводили валютные кредиты в рублевые, подчеркнул регулятор.

На прошлой неделе курс рубля достиг новых минимумов: доллар на торгах поднимался до отметки 93,5 руб., евро — 102 руб.

Ранее сообщалось, что будет с курсом доллара в июле.