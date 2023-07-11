Очередь машин к Крымскому мосту резко сократилась

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 85 машин, в Керчи скоплений автомобилей нет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение оперативного Telegram-канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

10 июля очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани за два часа выросла с 700 до 1200 машин. Автомобилисты были вынуждены ожидать в очереди около пяти часов. К 19:00 мск в очереди было уже 425 автомобилей, время ожидания снизилось до двух часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил о принимаемых для снижения заторов у Крымского моста необходимых мерах. Песков указал на временный характер заторов, уточнив, что они держатся один — два дня, а потом «сходят на нет».

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов. Грузовые автомобили могут проехать в Крым и обратно через Керченскую паромную переправу или сухопутным путем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую народную республики.

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