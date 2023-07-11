Стали известны планы вернувшихся в Россию айтишников

Большинство вернувшихся из-за границы IT-специалистов не планируют оставаться в России на постоянной основе. Такими наблюдениями с ТАСС поделилась ведущий менеджер по персоналу компании BIA Technologies (бизнес-интегратор и разработчик программного обеспечения) Татьяна Колпакова.

Она согласна с тем, что многие айтишники, действительно, вернулись в Россию, о чем в июне сообщал глава Минцифры Максут Шадаев. Но, по словам Колпаковой, многим «понравился опыт удаленной работы на берегу моря». Поэтому на собеседовании кандидаты ставят в известность работодателя о желании вновь уехать на зиму, добавила она, добавив, что так делает большинство вернувшихся в Россию айтишников.

Колпакова уточнила, что в основном в Россию вернулись Junior-специалисты (начинающие. — Прим. «Газеты.Ru»). Она пояснила, что для этой категории работников присутствие в Москве или даже офисе является обязательным. Предложений для таких специалистов стало меньше при «явном» переизбытке кадров на рынке, добавила Колпакова. При этом на рынке наблюдается недостаток кандидатов уровня Middle (с опытом работы несколько лет) на фоне импортозамещения в сфере программного обеспечения, отметила эксперт.

Глава IT-интегратора AWG и сооснователь компании по аренде IT-специалистов SkillStaff Александр Хачиян в интервью «Газете.Ru» сообщал, что «джунам» будет крайне тяжело устроиться на работу в России в 2023 году.

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