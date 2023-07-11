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Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год

Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м

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«Газета.Ru»

Задолженность компаний перед бюджетом в 2022 году увеличилась на 545 млрд руб. (на 27,5%) по сравнению с 2021 годом, достигнув отметки в 2,5 трлн руб. Такие данные содержатся в заключении комитета Государственной думы РФ по экономической политике о выполнении бюджета за 2022 год, которое было предоставлено газете «Известия».

Основная причина роста задолженности связана с отсрочкой уплаты НДС отдельными компаниями. Однако увеличение общей задолженности по доходам в 2022 году не превысило темпы роста поступлений, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, возникновение задолженности в большинстве случаев свидетельствует о проблемах в организации, которые требуют решения на местном уровне.

Прогнозирование уровня задолженности бизнеса перед бюджетом в 2023 году сложно из-за экономической и геополитической неопределенности, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В Счетной палате заявили, что риски возникновения задолженности по налогам существуют всегда, поскольку основные причины включают несвоевременное перечисление платежей и доначисления в результате контрольных мероприятий.

Из-за перехода на Единый налоговый счет (ЕНС) с 1 января и изменений в порядке зачисления платежей, Счетная палата не может точно оценить ситуацию с изменением общего объема налоговой задолженности.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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