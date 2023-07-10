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Лавров сообщил о безрезультатных усилиях ООН по зерновой сделке

Лавров: усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не дали результата

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не принесли никакого результата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — сказал он.

10 июля ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой для продления зерновой сделки после 17 июля. Говоря о вероятности продления сроков действия черноморской инициативы, сообщалось об отсутствии оптимизма в этом вопросе.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан провел в воскресенье, 9 июля, разговор по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым.

До этого сообщалосьhttp://www.gazeta.ru/business/news/2023/06/30/20778686.shtml, что оснований для продления Россией зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, нет. В российском министерстве поясняли, что на фоне скорого истечения сделки, которая не может быть продлена без согласия всех сторон — России, Турции и Украины, отмечается «очередной всплеск пропагандистской активности» со стороны западных стран, Украины и Секретариата ООН.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.

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