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Экономике Индии предсказали резкий рост

Goldman Sachs сообщил, что экономика Индии может стать второй в мире к 2075 году

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Depositphotos

Экономика Индии к 2075 году может занять второе место в мире, обогнав США по объему ВВП. Об этом сообщается в опубликованном отчете американского инвестбанка Goldman Sachs (GS).

По подсчетам аналитика GS Сантану Сенгупты, через 52 года размер экономики Китая достигнет $57 трлн. Второе место достанется Индии с результатом $52,5 трлн. Замыкает тройку экономик США — $51,5 трлн. Совокупный ВВП Еврозоны будет на уровне $30,3 трлн. При этом Россия в прогнозе никак не упоминается.

По словам Сенгупты, такого результата Индия сможет добиться благодаря рабочей силе и выращиванию собственных талантов. Из-за этого страна станет наименее зависимой среди региональных экономик, что позволит наращивать собственный потенциал производства.

В прогнозе Goldman Sachs сообщается, что положительная демографическая ситуация в стране позволит увеличивать экономическую эффективность. Вместе с этим доходы населения будут расти, а финансовый сектор развиваться еще сильнее. Совокупность этих факторов сделает Индию максимально привлекательной для инвестиций.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что фондовый рынок Индии достиг капитализации в $3,3 трлн и вернул себе пятое место в рейтинге крупнейших рынков.

Ранее в Индии заявили о готовности ведущих корпораций США резко нарастить инвестиции.

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