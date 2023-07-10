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В Казани начал работу фан-парк «Сбер Экспо»

На летней Сбербанкиаде в Казани открылся фан-парк «Сбер Экспо»

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Пресс-служба Сбера

В Казани в преддверии старта ХIV летней Сбербанкиаде состоялось торжественное открытие фан-парка «Сбер Экспо». Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает пресс-служба банка.

Фан-парк расположен в деревне Универсиады и будет работать для участников Сбербанкиады с 10 по 13 июля.

На территории «Сбер Экспо» пройдет выставка территориальных банков, где участники смогут ближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России.

«Сегодня мы завершаем все приготовления к нашему яркому спортивному мероприятию – 14-й Летней Сбербанкиаде. Она откроется сегодня вечером. Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этой Сбербанкиады в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования — крупнейшее массовое событие, которое проходит в Сбере», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Помимо этого, на территории фан-парка будут проводиться разнообразные мастер-классы, турниры по мини-гольфу и другие активности, а также начнут работу стенды компаний – партнеров Сбера и фудкорт с кухней разных регионов для участников Сбербанкиады. На главной сцене будут проводится церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, выступления музыкальных коллективов.

ХIV летняя Сбербанкиада пройдет в Казани с 10 по 13 июля. В ходе состязаний будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта, а всего за три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний группы Сбера.

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