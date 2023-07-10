Мишустин заявил о готовности России к сотрудничеству с другими странами

Российская Федерация готова и дальше развивать экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе в сфере технологий, утверждает премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Рад приветствовать на «Иннопроме» коллег из всех дружественных стран. Знаю, что здесь присутствуют компании из регионов Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Россия открыта для сотрудничества», — сказал российский премьер на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

По словам Мишустина, намерение продолжать взаимодействие с другими странами до этого подчеркивал и президент РФ Владимир Путин.

«И мы готовы развивать партнерские отношения в сфере промышленности, технологий и инноваций», — обратил внимание премьер-министр.

До этого в Венгрии рассказали о сотрудничестве с Россией в условиях санкций.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.