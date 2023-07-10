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TotalEnergies направила больше половины капитальных затрат на нефть и газ

CNBC: TotalEnergies выделила две трети своих капитальных затрат на нефть и газ

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Horst Galuschka/Global Look Press

Французская энергокомпания TotalEnergies выделила две трети капитальных затрат на развитие проектов по нефти и газу. Об этом заявил главный исполнительный директор организации Патрик Пуянне в кулуарах конференции ОПЕК, передает CNBC.

«Компания направила почти треть своих капитальных затрат на низкоуглеродные технологии, а оставшаяся часть была потрачена на нефть и газ», — отметил Пуянне.

По его словам, компания продолжает ориентироваться на ископаемое топливо, такое как нефть и газ. Все это происходит из-за того, что обществу необходимы эти виды ресурсов.

Он добавил, что невозможно представить избавление от ископаемого топлива всего за один день. Для того чтобы создать новую независимую систему понадобятся десятки лет.

В конце июня сообщалось, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и TotalEnergies заключили соглашение на $11 млрд, которое включает в себя постройку нового нефтехимического комплекса.

Ранее китайская CNOOC и французская TotalEnergies провели первую сделку по поставкам СПГ за юани.

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