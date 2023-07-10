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В Кремле прокомментировали перспективы обсуждения зерновой сделки

Песков сообщил, что разговора Путина и Эрдогана о зерновой сделке пока не было

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Andrew Kravchenko/AP

Разговора президента РФ Владимира Путина с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу продления зерновой сделки пока не было, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

Он отметил, что в случае необходимости можно будет согласовать разговор Путина и Эрдогана.

«На настоящий момент разговоров не было, но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты», — добавил Песков.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля, однако вопрос по продлению соглашения не поднимался и ситуация не менялась.

Песков прокомментировал инициативу Эрдогана продлить срок действия «зерновой сделки» не на два, а на три месяца.

«Мне тут нечего сказать. Пока есть ситуация де-факто и она хорошо известна», — добавил представитель Кремля.

До этого стало известно, что главы МИД России и Турции обсудили последние события на Украине и зерновую сделку.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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