В Кремле прокомментировали перспективы обсуждения зерновой сделки

Разговора президента РФ Владимира Путина с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу продления зерновой сделки пока не было, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге журналистам.
Он отметил, что в случае необходимости можно будет согласовать разговор Путина и Эрдогана.
«На настоящий момент разговоров не было, но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты», — добавил Песков.
Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля, однако вопрос по продлению соглашения не поднимался и ситуация не менялась.
Песков прокомментировал инициативу Эрдогана продлить срок действия «зерновой сделки» не на два, а на три месяца.
«Мне тут нечего сказать. Пока есть ситуация де-факто и она хорошо известна», — добавил представитель Кремля.
До этого стало известно, что главы МИД России и Турции обсудили последние события на Украине и зерновую сделку.
Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.