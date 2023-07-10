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Стало известно, как изменятся зарплаты военных и силовиков в 2023 году

«Парламентская газета»: зарплаты военных и силовиков в 2023 году повысят на 10,5%

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Depositphotos

Заработная плата военных и сотрудников силовых структур с осени этого года увеличатся на 10,5%, что станет самой большой прибавкой к их окладу за последние годы, сообщает «Парламентская газета».

В издании уточнили, что постановление правительства вступило в силу 8 июля, согласно нему, индексацию планируют провести 1 октября 2023 года. В нем также пояснялось, что все положенные расходы на дополнительные выплаты в силовикам уже заложены в бюджет страны.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (на 10,5 процента): размер окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.

Помимо этого, вырастут оклады сотрудников и других силовых структур: Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, а также противопожарной службы и таможни. Прибавку получит начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

7 июля опрос рекрутинговой компании hh.ru показал, что более половины российских компаний (53%) собираются повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% намерены увеличить фиксированную часть зарплаты (оклад).

Ранее сообщалось, что в России на фоне роста зарплат образовался дефицит кадров.

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