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Губернатор Подмосковья рассказал о развитии промышленной отрасли в регионе

Губернатор Воробьев: Подмосковье заняло второе место в России по эффективности промышленной политики

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Пресс-служба Губернатора Московской области

Московская область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики среди всех регионов России, рассказал губернатор Андрей Воробьев, передает телеканал «360». Его результаты огласили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На первой позиции оказалась Москва, на второй — Подмосковье и на третьей — Башкортостан.

По словам губернатора Подмосковья, на такие результаты повлияли новые форматы и льготы.

«Мы в лидерах, это приятно. Большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. Индекс за шесть месяцев — 11,6%. Это очень важно в сегодняшних условиях. Я должен отметить роль партнерства с министерством промышленности. По разным секторам плотное взаимодействие идет. И Фонд развития промышленности, промышленная ипотека, light industrial — все то, что сегодня реально работает», — сказал Воробьев.

На промышленность приходится 26% валового регионального продукта в Подмосковье. Ежегодно регион прибавляет по 10-12% в индексе промышленного производства.

«Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья», — уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что в этой отрасли в Московской области задействованы свыше 480 тысяч человек. Помимо этого, по мнению губернатора, важно также серьезно задуматься о поддержке экспорта.

3 июля Андрей Воробьев говорил, что поддержка малого и среднего бизнеса — стратегическая задача властей, поэтому в Подмосковье необходимо развивать новые сервисы для малого и среднего бизнеса, которые могут дать результат.

Ранее Воробьев рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Подмосковье.

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