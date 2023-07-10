Стало известно об увеличении простоя на российских НПЗ

Простой первичных мощностей на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в России вырос на 38,2% в июле, достигнув отметки в 2,326 млн тонн. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на годовой план ремонтов Refinitiv и данные источников в отрасли.

Фактический простой первичных мощностей составил 3,966 млн тонн, снизившись на 17,2% или 0,824 млн тонн по сравнению с маем. В целом за январь-июль суммарный фактический простой мощностей первичной переработки на российских НПЗ составил 17,7 млн тонн, что на 32% выше изначального графика простоев на 2023 год.

По данным агентства, объем выбывающих мощностей с января по июль снизился на 31%. При этом по итогам июля объем выбывающих мощностей может сократиться на 41,3% по сравнению с июнем.

30 мая «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые со статистикой писал, что российские нефтекомпании из-за ремонтов на НПЗ по итогам мая 2022 года сократили переработку на 6,4%, до 715 тыс. тонн в сутки. Это минимальное значение за этот год. Все это привело к тому, что биржевые цены на топливо стали расти, обновив исторические максимумы.

Ранее сообщалось, что Россия превысила весенние показатели по переработке нефти.