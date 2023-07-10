Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Центробанк обнаружил мошенническую схему, при помощи которой аферисты приглашают россиян на «личный прием в Банк России», используя для этого подменный адрес электронной почты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

«Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно», — предупредили в ЦБ.

Подчеркивается, что теперь мошенники не только звонят от имени ЦБ, но и пишут на почту граждан РФ.

«Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а работники не звонят и не высылают копий документов.

Россиянам, столкнувшимся с подобными случаями, рекомендуется самостоятельно звонить в свой банк по телефону на оборотной стороне карты, говорится в рекомендации ЦБ.

До этого стало известно, что интернет-мошенники начали атаковать россиян в подъездах домов

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.