Россия уменьшила скидку для нефтепереработчиков в Индии

Россия сократила скидки на свою нефть, которая поставляется индийским переработчикам, с $30 до $4 за баррель. Об этом пишет издание Times of India, ссылаясь на источники.

«Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к 4 долларам за баррель», — пишет издание.

По словам собеседников газеты, Россия продает топливо нефтеперерабатывающим заводам Индии чуть ниже, чем предельный уровень, установленный в $60 за баррель. Однако российская сторона берет дополнительную плату за доставку нефти от Балтийского и Черного морей до западного побережья Индии в диапазоне от $11 до $19 за баррель.

В конце июня замглавы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство обсуждает возможность изменения формулы сбора налогов с продажи нефти, что увеличит поступления в бюджет. По его словам, одним из способов изменения формулы может стать привязка к котировке сорта Dubai. Этот вариант ведомство будет обсуждать уже осенью. В этом случае дисконт сократится до $15-16 вместо $20.

Ранее сообщалось, что Россия снизит скидки на нефть для дружественных стран.