Боливия и Россия могут расширить соглашения по литию

Боливия и Россия пытаются найти возможность для расширения соглашения по литию, в которое может быть включено производство побочных минералов и металлов. Об этом РИА Новости заявил президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос.

«Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки — это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые также можно использовать в промышленности», — отметил Рамос.

По его словам, сейчас основное внимание заключено на литии, так как его добавленная стоимость самая высокая. Однако есть и другие предложения, поэтому можно улучшить процесс производства, добывая другие полезные ресурсы с коммерческой точки зрения.

Он добавил, что российская и боливийская стороны должны прийти к соглашению, оценив возможности инвестиций для добычи других продуктов.

В середине февраля посол Российской Федерации в Боливии Михаил Леденев заявил, что Россия продолжает переговоры по разработке литиевых месторождений в латиноамериканской стране, они находятся на завершающей стадии.

Ранее Reuters посчитал ресурсы Европы в новом возможном эпизоде торговой войны.