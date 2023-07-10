Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВШЭ считают, что в промышленности РФ начался восстановительный подъем

Эксперты ВШЭ: российская промышленность демонстрирует восстановительный подъем

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Ученые Центра развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) считают, что с февраля 2023 года промышленность России демонстрирует уверенный восстановительный подъем, который характерен для кратковременной фазы интенсивного восстановления. Об этом говорится в новом выпуске доклада «Индексы интенсивности промышленного производства», сообщает агентство РБК.

Индекс промышленного производства, который ВШЭ рассчитывает на базе данных Росстата, после снижения в январе на 0,3% в феврале увеличился на 1,2%, в марте — на 0,5%, в апреле — на 0,8%. В мае рост составил всего 0,04%, но это объясняется календарными особенностями мая, так как в нем было нетипично много рабочих дней и не связывается с замедлением роста в промышленности.

В докладе отмечается, что интенсивное восстановление последних месяцев целиком обусловлено динамикой обрабатывающих производств, где спад уже преодолен.

Иная ситуация складывается в добыче полезных ископаемых. Уже в июне 2022 года производство в этой сфере восстановилось после кратковременного спада, однако затем вновь начало медленное снижение.

На взгляд экспертов ВШЭ, в добыче нефти и газа имеется серьезный потенциал восстановительного роста.

Ранее сообщалось, что российские производители мяса, масла и консервов на фоне снижения экспорта в некоторых отраслях начали наращивать поставки продуктов за рубеж.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях