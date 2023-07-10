В ВШЭ считают, что в промышленности РФ начался восстановительный подъем

Ученые Центра развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) считают, что с февраля 2023 года промышленность России демонстрирует уверенный восстановительный подъем, который характерен для кратковременной фазы интенсивного восстановления. Об этом говорится в новом выпуске доклада «Индексы интенсивности промышленного производства», сообщает агентство РБК.

Индекс промышленного производства, который ВШЭ рассчитывает на базе данных Росстата, после снижения в январе на 0,3% в феврале увеличился на 1,2%, в марте — на 0,5%, в апреле — на 0,8%. В мае рост составил всего 0,04%, но это объясняется календарными особенностями мая, так как в нем было нетипично много рабочих дней и не связывается с замедлением роста в промышленности.

В докладе отмечается, что интенсивное восстановление последних месяцев целиком обусловлено динамикой обрабатывающих производств, где спад уже преодолен.

Иная ситуация складывается в добыче полезных ископаемых. Уже в июне 2022 года производство в этой сфере восстановилось после кратковременного спада, однако затем вновь начало медленное снижение.

На взгляд экспертов ВШЭ, в добыче нефти и газа имеется серьезный потенциал восстановительного роста.

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