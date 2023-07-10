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В TotalEnergies считают возможным предстоящей зимой дефицит газа в Европе

Глава TotalEnergies Пуянне заявил о возможном дефиците газа предстоящей зимой в Европе

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РИА Новости

Глава французской энергетической компании компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что предстоящей зимой европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа. Об этом предприниматель заявил, выступая на форуме «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», сообщает телеканал CNews.

Газовые хранилища будут заполнены в октябре, однако, по словам Пуянне, если зима в Европе будет холодной, для того, чтобы удовлетворить спрос на протяжении зимнего сезона, этих запасов окажется недостаточно.

Пуянне отметил, что в этом случае газ придется закупать по более высоким ценам. Он подчеркнул, что «дружеских цен» на рынке, где все зависит от спроса и предложения, быть не может.

Ранее сообщалось, что Россия в июне стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. Отмечается, что в первом полугодии 2023-го Испания приобрела у РФ почти вдвое больше СПГ, чем за тот же период прошлого года. При этом в целом за 2022 год объем приобретенного королевством СПГ из России вырос на 45% по сравнению с 2021-м.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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