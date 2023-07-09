Эксперт объяснил сложности с туризмом в Африке

Перспективы развития туризма в странах Африки остаются сдержанными, уверен начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления (ГУУ) Игорь Поляченко. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт оценил особенности туристических направлений на континенте.

«Сама страновая структура туристического рынка такова, что она имеет существенные ограничения», — уточнил Поляченко.

По словам Поляченко, если и ждать серьезного роста турпотока из РФ, то он возможен только в направлении Туниса и Марокко.

Как пояснил аналитик, ЮАР продолжит оставаться достаточно экзотической страной для среднестатистического российского туриста

Одна из трудностей в том между Россией и ЮАР по-прежнему нет прямого авиасообщения.

До этого МИД сообщал об обсуждении вопроса упрощения взаимных поездок для туристов РФ и Турции. Для того, чтобы ввести безвизовый режим между двумя странами, нужно «проделать большой путь», утверждал заместитель главы дипведомства Александр Грушко.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.