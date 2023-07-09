В Германии заявили о важности китайского рынка для немецких компаний

Рынок Китая важен для немецких компаний, поэтому торговые отношения с китайской стороной необходимо сохранить. Об этом агентству DPA заявил президент Торгово-промышленной палаты (DIHK) ФРГ Петер Адриан.

«Правительства ФРГ и ЕС по понятным причинам опасаются, чтобы не возникло слишком большой зависимости, которая в конечном итоге может нанести ущерб экономике. При этом ФРГ и КНР будет выгодно обеспечить возможность экономической деятельности в Китае в разумных пределах», — отметил Адриан.

По его словам, Китай стал самым важным рынком для компаний из Европы в Азии. Кроме того, КНР зависит от хороших отношений с европейскими компаниями, в том числе и из Германии. Поэтому необходимо добиться того, чтобы к немецким компаниям относились также справедливо, как относятся в Германии к китайским.

Он добавил, что отказ от торговли с Китаем лишь отрицательно повлияет на экономические показатели европейского региона. Поэтому, когда происходит обмен идеями, можно лучше понять другую сторону, передавая часть ценностей и культуры.

7 июля агентство Bloomberg сообщило, что акцентирование властей Китая на снабжении внутреннего рынка товарами собственного производства нанесло удар по объемам экспорта из Германии.

Ранее в Китае перечислили потери Европы от прекращения сотрудничества с Россией.