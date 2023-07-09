На Украине прогнозируют новый кризис

Экс-премьер Украины Николай Азаров не исключает, что может произойти энергетический и топливный кризис в стране уже нынешней осенью. Об этом сообщается на странице бывшего премьер-министра страны в социальной сети.

По словам Азарова, причиной для нового кризиса может стать нехватка мощностей.

«Ситуация на самом деле плачевная. Как энергетический, так и топливный кризис в Украине уже неизбежен из-за нехватки мощностей», — подчеркнул Азаров.

Он не исключает, что уже осенью или зимой текущего года ситуация, возможно, усугубится.

«Стоит отметить, что страна закупает сырье по биржевым ценам, из-за чего топливо ей обходится в 3,5-4 раза дороже, чем другим государствам», — обратил внимание Азаров.

Также Азарова напомнил, что осенью Украина была вынуждена приобретать газ по цене в 1 100 евро (в других странах Европы цена колебалась в районе 300-700 евро).

До этого эксперт рассказал, от чего зависит продление транзита газа через Украину.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.