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В Финляндии назвали недвижимость россиян национальной угрозой

Финская газета Iltalehti назвала недвижимость россиян национальной угрозой

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Global Look Press

Журналист финской газеты Iltalehti Матти Таннер назвал недвижимость россиян национальной угрозой.

По его мнению, недвижимость российских граждан может быть использована в качестве воздействия на Финляндию и приобретается «в военных целях», а государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к пагубным последствиям для страны.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что объявление России о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало чем-то совершенно новым для Хельсинки. По его словам, финская сторона не ожидала подобной реакции.

Он также добавил, что Россия открыла совершенно другое измерение, хотя в Хельсинки и не считают этот шаг значимой контрмерой. Ниинистё подчеркнул, что Финляндия готовит свой ответ действия Москвы, не уточнив, какой именно.

Информация о том, что Россия собирается закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге появилась еще 6 июля. Как заявили в российском МИД, эти меры начнут действовать с октября 2023 года.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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