В России оценили риски ускорения инфляции из-за ослабления курса рубля

Ослабление рубля не несет в себе долгосрочных рисков для экономической стабильности страны. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев.

«Инфляционные риски в текущей ситуации остаются достаточно низкими. Отчасти это связано с тем, что за последние годы в стране значительно расширился ассортимент импортозамещающей продукции - а значит, у российских потребителей нет необходимости переплачивать за иностранные аналоги», — отметил Индарбаев.

По его словам, текущая ситуация с ослаблением рубля помогает компаниям, которые ориентированы на экспорт продукции. То есть снижение курса приводит к увеличению дохода в рублях. За счет получения дополнительных средств получается увеличить объемы инвестиций в расширение производств. В свою очередь, благодаря этому удается создать новые рабочие места.

Он добавил, что несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, российские власти принимают своевременные решения, которые стабилизируют отечественную экономику. Например, реальные зарплаты населения за первые четыре месяца 2023 года выросли на 4,2%, а МРОТ в 2024 году поднимется на 18,5%.

6 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Центробанка заявила, что режим таргетирования инфляции и плавающего курса рубля показали свою эффективность.

Ранее стало известно, каким может быть неочевидное последствие повышения ключевой ставки в России.