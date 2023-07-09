Оставшиеся на российском рынке иностранные компании смогли увеличить продажи

Зарубежные компании, которые решили остаться на российском рынке, по итогам 2022 года рекордно нарастили объемы выручки. Речь идет о Mondelez, Mars, Cadbury и PepsiCo. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные организаций.

Производитель печенья Oreo и шоколада Alpen Gold компания Mondelez смогла увеличить объемы продаж до 92 млрд рублей (+38%). Изготовитель шоколада Cadbury увеличил доход более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Причем этого удалось достичь благодаря увеличению цен, росту продаж и уменьшению вложений в рекламу.

По данным агентства, компания Mars по итогам прошлого года увеличила продажи до 177 млрд рублей, увеличив объемы выручки на 14%. Прибыль же выросла до 27 млрд рублей (+58%). Выручка PepsiCo в России поднялась на 16%, а вот прибыль подскочила на рекордные 300%.

Аналитики посчитали, что такого результата иностранные компании смогли достичь, в частности, из-за ухода большинства конкурентов с рынка, которые решили покинуть Россию. Поэтому в данной ситуации произошел резкий рост продаж и чистой прибыли.

7 июля Life, ссылаясь на источник, сообщил, что американская компания Mars рассматривает полный уход с российского рынка после начала проверки Прокуратуры Московской области на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее киевские экономисты назвали число оставшихся в России западных компаний.