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В Австрии заявили о желании продолжить закупки российского газа

Глава OMV Штерн: Автрия не собирается отказываться от поставок российского газа

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Global Look Press

Австрийская компания OMV собирается и в дальнейшем продолжить закупки газа у России с учетом долгосрочного контракта с «Газпромом». Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава организации Альфред Штерн.

«Пока российская сторона будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы у «Газпрома», — отметил Штерн.

По его словам, что при устранении определенных источников газа, например российских, стоимость топлива будет расти. Поэтому австрийская сторона будет продолжать использовать эти источники для своего обеспечения. Кроме того, газ из России не попадает под западные санкции.

Он добавил, что OMV собирается выделить €2 млрд для ввода в эксплуатацию газового месторождения Neptun Deep в Черном море совместно с румынской Romgaz. Предварительный срок запуска проекта намечен на 2027 год. Благодаря нему на европейский рынок получится поставлять около 100 млрд кубометров газа.

В начале июля депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер заявил, что глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер, которая ранее заявляла о «ненадежности» варианта получения газа из РФ, не имеет понятия, как отказаться от российского газа, поскольку у Австрии нет альтернатив газу из России.

Ранее в Австрии сообщили, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.

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