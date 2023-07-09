В США рассказали об экономических отношениях с Китаем

Руководитель Министерства финансов США Джаннет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и Китай добились определенного прогресса и могут построить здоровые экономические отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, Вашингтон и Пекин достигли прогресса и могут создать здоровые экономические отношения, которые в дальнейшем принесут пользу США и Китаю, а также всему миру.

По словам Йеллен, управление отношениями между США и КНР – «непростое дело», но несмотря на сложности, они не предопределены. Йеллен уверена, что в будущем Вашингтон и Пекин будут общаться чаще.

До этого Йелелн заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц обеих стран уже находятся на «более прочной основе».

До этого председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что визит главы Министерства финансов США Джанет Йеллен в Пекин — отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.