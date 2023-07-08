В России предложили лишать свободы авторов граффити

Крупный оператор водоснабжения и водоотведения — «Российские коммунальные системы» — предложил лишать свободы авторов граффити, пишет «Российская газета». По мнению РКС, нужно ввести понятие граффити в Уголовный кодекс, в том числе в статью о вандализме (по ней сейчас возможен арест до 40 суток).

Тогда у полиции появятся полномочия по борьбе с авторами надписей, уточнили в компании. Также РКС предлагает определить порядок ликвидации граффити и сделать прозрачной ситуацию с разрешением на их нанесение на российские объекты. В пресс-службе оператора пояснили, что все водоканалы в стране сталкиваются с проблемой «уродующих надписей и рисунков» на своих объектах. Также граффити появляются на насосных станциях и памятниках культуры, уточнили в пресс-службе. По действующему закону собственник строения должен привести объект в надлежащее состояние (закрасить надписи). Иногда собственники сталкиваются со штрафами.

«В то же время сами нарушители почти ничем не рискуют — даже если «художники» попадают на видеокамеры, им грозит только незначительный штраф (300 — 1 тыс. руб. — «Газета.Ru»)», — подчеркнули в пресс-службе оператора.

Ответственность за граффити предусмотрена в региональных Кодексах об административных правонарушениях. В ряде регионов за рисунки предусмотрена уголовная ответственность, граффити приравнены к вандализму. Но это сейчас не повсеместная практика.

РКС открыла сбор подписей за свои поправки. В пользу инициативы проголосовало 254 человека. Голосование завершится в марте следующего года, для внесения поправок в федеральное законодательство необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей.

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