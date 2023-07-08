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Россиянам назвали курсы доллара и евро на следующей неделе

Финансист Васильев не исключил 89 рублей за доллар и 103 рубля за евро на следующей неделе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

На следующей неделе курс доллара может составить 89-94 руб., евро будет торговаться на отметках 98-103 руб., а юань — 12,3-13 руб. Такой прогноз «Российской газете» далглавный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он уточнил, что в целом рубль слабеет последние семь месяцев, а практически непрерывно — более месяца. Васильев объяснил это превышением спроса на валюту над ее предложением на российском рынке. На курс стал сильнее влиять отток капитала из России, добавил эксперт.

Васильев напомнил, что в 2022 году на российском рынке было рекордное предложение валюты, поэтому отток капитала проходил незаметно, а курс рубля был крепким и составлял 55-65 руб. за доллар.

По словам Васильева, Центробанку и правительству невыгодно быстрое ослабление рубля: растут девальвационные и инфляционные ожидания населения, расходы импортеров. Также увеличиваются стоимость займов для кабмина и риски финансовой стабильности.

Финансист отметил рост ожиданий повышения ключевой ставки 21 июля минимум на 0,5 процентных пункта до 8% годовых, не исключив также шаги увеличения в 0,75 и даже 1 п.п.

Сигнал о возможном увеличении ставки 28 июня дал зампред Центробанка Алексей Заботкин, объяснив это необходимостью возвращения инфляции к цели в 4%. Не исключила такой сценарий и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее было названо неочевидное последствие повышения ключевой ставки.

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