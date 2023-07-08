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Компания Аir Moldova продлила отмену авиарейсов

Компания Аir Moldova продлила отмену всех своих авиарейсов до 31 июля

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Depositphotos

Государственная молдавская компания Аir Moldova сообщила, что решила продлить отмену всех авиарейсов до 31 июля в связи с финансовыми проблемами. Об этом говорится на сайте компании.

«Авиакомпания продолжает обрабатывать все поступающие запросы на получение возвратов за отмененные рейсы. Пассажиры, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, по запросу получат возврат денежных средств на карту», — отмечается в заявлении Аir Moldova.

Руководство Air Moldova поблагодарило пассажиров за понимание и терпение.

В апреле Air Moldova отменяла все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем.

В марте министр регионального развития инфраструктуры Лилия Дабижа заявляла, что власти начали проверку авиакомпании Air Moldova, отменяющей рейсы ежедневно со 2 марта. Она отмечала, что Аir Moldova является частной компанией, а не государственной.

Ранее авиакомпания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.

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