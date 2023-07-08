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Air Moldova отменила все cвои рейсы по 31 июля

Air Moldova сообщила об отмене всех своих рейсов по 31 июля из-за финансовых проблем

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Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Государственная молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила на своем сайте о продлении отмены всех рейсов по 31 июля из-за финансовых проблем. Перевозчик уточнил, что пассажиры получат уведомления на электронную почту с возможностью возврата и повторной покупки билетов.

В компании отметили, что сейчас заняты обработкой запросов пассажиров по поводу компенсаций за билеты.

«Те, кто купили билеты авиакомпании онлайн на ее сайте, получат деньги на карту, с которой был оплачен билет. Пассажиры, которые приобрели билеты через агентство, могут получить возмещение наличными или на карту после возобновления коммерческой и операционной деятельности компании», — говорится в сообщении.

Ожидалось, что рейсы авиакомпании возобновятся с 30 июня. По оценкам органа гражданской авиации Молдавии от их отмены пострадали порядка 30 тыс. пассажиров.

Air Moldova начала отменять некоторые рейсы со 2 марта. Представители авиакомпании объясняли это операционными и финансовыми проблемами. В пресс-службе перевозчика отмечали, что действия менеджеров компании по выводу Air Moldova из кризиса пока не дали положительных результатов. Орган гражданской авиации Молдавии провел внеплановую проверку перевозчика, по итогам которой вынес решение о выплате компенсаций за отмененные рейсы. Air Moldova обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию. Таким образом перевозчик собирался привлечь инвесторов.

Ранее российские авиакомпании попросили о господдержке.

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