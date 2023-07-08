Мексика выразила интерес к удобрениям из России

Мексика заинтересована в росте объема поставок российских удобрений и стали. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

По его словам, удобрения нужны Мехико для развития сельского хозяйства и местное правительство выделяет на них значительные суммы.

Посол отметил, что поставки российских удобрений в страну ранее шли через посредников. Сейчас, по его словам, это происходит в меньшей степени или через третьи страны. Власти Мексики хотят рассмотреть возможность больших закупок у России при поддержке ее руководства, резюмировал Мехиас.

Товароборот между Мехико и Москвой в прошлом году составил около $3,8 млрд, следует из сообщения на сайте российского посольства в Мексике, которое ссылается на данные Федеральной таможенной службы РФ.

Президент России Владимир Путин весной на церемонии вручения верительных грамот заявил о заинтересованности России в наращивании объемов торговли с Мексикой. Также Москва хотела бы реализовывать с Мехико совместные проекты в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, добавил глава государства. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в марте заявил, что страна не будет присоединяться к санкция против России.

Ранее сообщалось о проблемах Индонезии с импортом удобрений из России.