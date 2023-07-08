В Мексике заявили об открытости к обсуждению внедрения российской платежной системы

Мексика сейчас открыта к внедрению российской платежной системы «Мир», однако такого обращения со стороны властей РФ еще не было, заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, реальность в сфере финансов в настоящий момент продолжается меняться и Мексика подстраивается под нововведения.

«Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система «Мир», Мексика, конечно, открыта к этому», — добавил Мехиас.

Для того чтобы начать рассматривать вопрос по внедрению платежной системы «Мир», должен быть запрос от российского правительства, обратил внимание посол страны в Москве.

«Практически в любой стране такие решения принимаются с большой осторожностью и ответственностью», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что Сбер и система «Мир» будут развивать «Карты жителя» в регионах.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.