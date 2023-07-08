Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали инвестировать в IT-сферы Мексики

Посол Эдуардо Вильегас Мехиас: россиянам стоит инвестировать в Мексике в сферы IT

close
100%
Freepik

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РИА Новости заявил, что гражданам России стоит инвестировать в его стране в сферы, которые связаны с искусственным интеллектом и кибербезопасностью.

По его мнению, «перспективно инвестировать во все, что связано с искусственным интеллектом». Еще одной сферой для успешного инвестирования посол считает безопасность.

«Например, кибербезопасность, учитывая, что в России эта сфера очень развита», — сказал он.

Кроме того, Эдуардо Вильегас Мехиас уверен, что российских бизнесменов заинтересовали бы инвестиции в производство систем наблюдения и оборудования для компьютеров в Мексике.

«Много стартапов хотели бы использовать системы наблюдения в сельском хозяйстве. Тут большие перспективы», — считает собеседник агентства.

Посол указал, что Мексика также может много предложить стартапам из Российской Федерации. Он подчеркнул, что в его стране живет наибольшее число испаноговорящих людей в мире, и если стартап создается на испанском языке, то мексиканцам с этим продуктом будет намного проще зайти на другие испаноязычные рынки.

«Мексиканский рынок может стать отправной точкой для стартапов для дальнейшего продвижения в остальных странах Латинской Америки и испаноговорящего мира», — указал посол.

Эдуардо Вильегас Мехиас подчеркнул, что в Мексике есть определенные требования для россиян при открытии бизнеса.

«Я бы посоветовал предпринимателям обратиться в посольство, мы им можем объяснить все, что требуется для открытия своего бизнеса в Мексике, поскольку у каждого вида бизнеса свои требования. Мы можем в этом помочь», — добавил он.

Кроме того, Эдуардо Вильегас Мехиас заявлял, что его страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с РФ, поступали предложения летать через Северный полюс, однако сделать это в ближайшем будущем очень сложно.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях