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«Тинькофф» приостановит переводы в долларах в Казахстан

«Тинькофф» с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Банк «Тинькофф» с 17 июля приостановит SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance, но будет осуществлять в эту кредитную организацию переводы в рублях, тенге и юанях. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что уже проинформировали клиентов банка о данном изменении. Ограничения начнут действовать с 17 июля 2023 года.

До этого «Тинькофф банк» начал брать комиссию в размере 1% от вносимой суммы за пополнение счета наличными долларами и евро.

До этого в Министерстве иностранных дел России назвали «заведомо непроходной» идею ЕС о создании филиала »Россельхозбанка» для подключения к SWIFT в рамках «зерновой сделки».

В министерстве отметили, что »«за скобками» практические моменты. В частности, что на открытие филиала банка потребуется несколько месяцев, на установление SWIFT уйдет еще три месяца, а отключение происходит в «считанные минуты»».

Накануне газета Financial Times писала, что процесс создания Россельхозбанком дочерней компании для ее переподключения к системе SWIFT и, соответственно, сохранения зерновой сделки запущен. Между тем РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз пока не представил для этого конкретные механизмы.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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