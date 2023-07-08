Российские производители наращивают поставки продуктов за рубеж

Российские производители мяса, масла и консервов на фоне снижения экспорта в некоторых отраслях начали наращивать поставки продуктов за рубеж. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что экспортные поставки товаров российские производители наращивают в Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию и страны Африки.

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации заявили, что в связи с санкционными мерами в отношении РФ в 2022 году правительство страны решило ускорить и упростить процедуры получения экспортерами поддержки, а также ввело послабления по обязательствам достижения результатов предоставления субсидий.

В ведомстве утверждают ,что российская продукция «хорошо известна за рубежом и пользуется широким спросом». Там считают, что это возможно благодаря надежности, конкурентному ценообразованию и ответственному сервисному обслуживанию.

«Это в том числе позволяет расширять перечень тех стран и компаний, которые все чаще обращаются именно к российским поставщикам. Среди них Марокко, Мексика, ЮАР, Южная Корея и многие другие, — подчеркнули в ведомстве.

До этого президент России Владимир Путин поручил продумать возможность в ходе исполнения контрактов заменять иностранные товары, попавшие под санкции, на аналогичные.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.