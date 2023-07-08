В Турции назвали сроки, на которые должна быть продлена зерновая сделка

В Турции заявили, что зерновая сделка должна быть продлена минимум на три месяца, однако страна выступает за ее пролонгацию на два года. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Стамбуле с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Надеюсь, что срок действия соглашения о зерновом коридоре после 17 июля будет вновь продлен. Мы рассчитываем, что оно будет продлено хотя бы на три месяца, но выступаем за пролонгацию на два года», — сказал он.

Накануне Зеленский заявлял, что прибыл в Турцию для проведения переговоров со своим турецким коллегой.

6 июля в Госдепартаменте США сообщали, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку. Также там добавляли, что Москва нарушала условия сделки и задерживала отправку зерна.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки. По словам представителя Кремля, пока есть время на выполнение договоренностей относительно российского экспорта.

Ранее глава МИД РФ Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.