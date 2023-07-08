В Турции сообщили о планах по зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что зерновая сделка после 17 июля будет продлена. Об этом он заявил по после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает ТАСС.

«В прошлом году мы провели в Стамбуле важную встречу. Вместе с ООН были достигнуты договоренности о черноморской зерновой инициативе. В ее рамках 33 млн тонн продовольствия было направлено в нуждающиеся страны. Мы хотим, чтобы зерновая инициатива была продолжена», — сказал он.

Накануне Зеленский заявлял, что прибыл в Турцию для проведения переговоров со своим турецким коллегой.

6 июля в Госдепартаменте США сообщали, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку. Также там добавляли, что Москва нарушала условия сделки и задерживала отправку зерна.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки. По словам представителя Кремля, пока есть время на выполнение договоренностей относительно российского экспорта.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.