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Россия сократит поставки нефти в августе

Минэнерго: Россия подтвердила сокращение поставок нефти на 500 тыс. б/с в августе

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российское Министерство энергетики подтвердило сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки путем сокращения экспорта в августе. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия подтверждает, что сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с в августе путем сокращения экспорта. Это означает принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в рамках добровольного сокращения», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что нефтегазовые доходы российского федерального бюджета по итогам января-июня упали почти вдвое — на 47% в годовом выражении, до 3,382 трлн руб. Ведомство объяснило уменьшение доходов от экспорта нефти и газа высокой базой прошлого года и снижением стоимости российской нефти марки Urals. Также на динамику показателя оказало влияние снижение объемов экспорта природного газа. В то же время ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 17,9% в годовом выражении и составили 8,999 трлн руб.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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