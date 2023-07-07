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В ООН рассказали о состоянии зерновой сделки

Офис генсека ООН: ни одно новое судно не присоединилось к зерновой сделке с 26 июня

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша заявили, что ни одно новое судно так и не присоединилось к зерновой сделке с 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни одного нового судна не было», — сказал представитель офиса генсека всемирной организации.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил во время брифинга, что Гутерриш «и его команда» сохраняют полную приверженность совершенствованию прогресса в рамках зерновой сделки.

6 июля в Госдепартаменте США заявили, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения черноморской инициативы. По словам представителя Кремля, пока есть время на выполнение договоренностей относительно российского экспорта. Он добавил, что часть зерновой сделки по данному направлению не была выполнена.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.

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