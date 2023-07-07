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В Сбере назвали практику комплексного урегулирования задолженности здоровым инструментом

В Сбере рассказали о потенциале рынка урегулирования долговых обязательств

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Depositphotos

Сбер первым на рынке начал применять практику комплексного урегулирования долгов между заемщиком и всеми его кредиторами и видит серьезный потенциал развития этого рынка. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на сессии «Медиация: от угрозы банкротства к финансовому примирению», прошедшей на Финансовом конгрессе Банка России.

По словам Александра Ведяхина, из трех способов урегулирования задолженности — банкротства, реструктуризации и комплексного урегулирования (в том числе медиации) — в ряде случаев именно последний вариант является наиболее удобным для клиента и эффективным для кредитора.

Он отметил, что на сегодняшний день Сбером при участии других кредиторов заключено уже 1,2 тыс. таких сделок, из них 90% эффективно обслуживаются заемщиками.
Пока основной поток заявок клиентов приходится на реструктуризацию, но вектор постепенно смещается в сторону нового подхода.

Значительная емкость этого рынка может быть успешно освоена только при условии цифровизации сервиса.

В настоящее время в направлении комплексного урегулирования Сбер сотрудничает с 10 банками, в том числе по части заявок выступает для них оператором. Существенную методологическую помощь участникам рынка окажет принятый Банком России стандарт, описывающий общие принципы проведения таких сделок.

Ведяхин положительно оценил этот шаг, высказав пожелание, чтобы выработанные в процессе комплексного урегулирования решения носили обязательный характер и не требовали дополнительного подтверждения в судебных инстанциях.

«Мы считаем, что комплексное урегулирование — это здоровый инструмент. Он позволяет и банкам эффективнее управлять своим финансовым результатом и обеспечивать лучшую возвратность, и для клиента очень удобен. При этом учитываются интересы всех финансовых структур, вовлеченных в процесс возврата долгов, а у клиента повышается шанс вернуться в нормальный график платежей», — заключил Ведяхин.

Ранее в Сбере рассказали о важности обеспечения безопасности персональных данных клиентов.

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