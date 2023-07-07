В ООН заявили о пользе зерновой сделки

Заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак указал в своем комментарии, что согласно заявлению генерального секретаря, зерновая сделка способствовала снижению цен на продовольствие на 23% по сравнению с мартом 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральный секретарь и его команда по-прежнему полностью привержены развитию уже достигнутого прогресса и находятся в постоянном контакте с широким кругом игроков в этом отношении», — отметил Хак.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом планирует обсудить зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Украины в членстве в НАТО.

5 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.